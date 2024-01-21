Хазигалиева Зиллюра Хамидулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1949
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1949
Отец: Шайнуров Хамидулла
Мать: Шайнурова Д
Рождение ребёнка
16.07.1969
Дочь: Насибуллина Айгуль Афхатовна
Отец ребёнка: Хазигалиев Афхат Фазлыевич
Рождение ребёнка
05.04.1977
Сын: Хазигалиев Айрат Афхатович
Отец ребёнка: Хазигалиев Афхат Фазлыевич
Рождение ребёнка
20.08.2006
Дочь: Хазигалиева Зарина Айратовна
Отец ребёнка: не указан