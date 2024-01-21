Хазигалиева Зиллюра Хамидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазигалиева Зиллюра Хамидулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1949

Отец: Шайнуров Хамидулла

Мать: Шайнурова Д

Рождение ребёнка
16.07.1969

Дочь: Насибуллина Айгуль Афхатовна

Отец ребёнка: Хазигалиев Афхат Фазлыевич

Рождение ребёнка
05.04.1977

Сын: Хазигалиев Айрат Афхатович

Отец ребёнка: Хазигалиев Афхат Фазлыевич

Рождение ребёнка
20.08.2006

Дочь: Хазигалиева Зарина Айратовна

Отец ребёнка: не указан

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