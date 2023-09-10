Тюрин Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрин Пётр

Мать: Тюрина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Леон Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Клим Константинович

Мать ребёнка: не указана

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