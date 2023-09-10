Тюрин Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюрин Пётр
Мать: Тюрина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Леон Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Клим Константинович
Мать ребёнка: не указана