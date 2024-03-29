Вяткина Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Александр Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина (Вяткина) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Вяткин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вяткин Максим Викторович

Отец ребёнка: Вяткин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вяткин Виктор

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