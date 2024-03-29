Вяткина Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Александр Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина (Вяткина) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Вяткин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вяткин Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вяткин Виктор