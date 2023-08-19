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Кудряшов Алексей Савельев

Место рождения

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

13.03.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1853

Отец: Кудряшов Савелий Фадеевич

Мать: Ефимья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1853 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 1373, оп. 1456, д. 1, л. 178 об. - 179) имеется актовая запись о рождении № 14 (счет родив-шихся ... Показать все
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кудряшев Георгий (Егор) Алексеевич

Мать ребёнка: Гликерья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1885

Сын: Кудряшов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Гликерья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1885 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 209, л. 67 об. - 68) имеется актовая запись о рождении № 67 (счет родившихся мужс... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1891

Сын: Кудряшов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Гликерья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1891 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 115 об. - 116) имеется актовая запись о рождении № 47 (счет родившихся му... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Кудряшов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Гликерья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1893 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 199 об. - 200) имеется актовая запись о рождении № 56 (счет родившихся му... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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