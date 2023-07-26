Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Неизвестно Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Никифоров
Смерть
Неизвестно