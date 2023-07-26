Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Неизвестно Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Никифоров

Смерть
Неизвестно
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