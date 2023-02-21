Хмельницкий Иосиф Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1904
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Хмельницкая Роза Абрамовна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хмельницкая Роза Абрамовна
Бракосочетание
1957
Смерть
1977
Берегово