Хмельницкий Иосиф Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкий Иосиф Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1904

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904

Отец: Хмельницкий Меер Иосифович

Мать: Хмельницкая Рухиль Лейбовна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Хмельницкая Роза Абрамовна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хмельницкая Роза Абрамовна

Бракосочетание
1957

Жена: Хмельницкая Роза Абрамовна

Смерть
1977
Берегово
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