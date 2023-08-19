Варвара
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?
Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кравченко Настасья Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кравченко Фёкла Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кравченко Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Кравченко Анна Никитична
Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кравченко Николай Никитич
Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?
Смерть
Неизвестно