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Варвара

Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кравченко Федор Никитич

Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?

Шаровка, Харківська область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кравченко Настасья Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кравченко Фёкла Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кравченко Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Кравченко Анна Никитична

Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кравченко Николай Никитич

Отец ребёнка: Никита Васильевич Кравченко ?

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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