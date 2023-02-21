Солдатов Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1912 ст.
Дочь: Солдатова Елена Федоровна
Мать ребёнка: Солдатова Ксения Ивановна
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Больше-Толкшевской волости Чистопольского уезда Казанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно