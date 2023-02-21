Солдатов Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1912 ст.

Дочь: Солдатова Елена Федоровна

Мать ребёнка: Солдатова Ксения Ивановна

Место жительства
1912 ст.
Крестьянин Больше-Толкшевской волости Чистопольского уезда Казанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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