Федосеев Константин Домианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосеев Константин Домианович

Федосеев Константин Домианович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1842

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Андреев Сергей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Андреев Константин Константинович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Андреев Петр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Андреев Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close