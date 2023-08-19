Федосеев Константин Домианович
Место рождения
Дата рождения1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Андреев Сергей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Андреев Константин Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Андреев Петр Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Андреев Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: не указана