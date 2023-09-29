Арефьев Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арефьев Сергей Виссарионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1902
Сын: Арефьева Василиса Петровна
Мать ребёнка: Арефьева Стефанида
Рождение ребёнка
26.07.1903
Мать ребёнка: Арефьева Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арефьева Стефанида
Смерть
Неизвестно