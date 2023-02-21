Ворончихин Дмитрий Амвросиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Ворончихин Амвросий Иванович
Мать: Елена Стефановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ворончихин Кондрат Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
С 1843 по 1845
Сын: Ворончихин Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
С 1846 по 1851
Сын: Ворончихин Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ворончихина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворончихин Косьма Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна
Смерть
Неизвестно