Ворончихин Дмитрий Амвросиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворончихин Дмитрий Амвросиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Ворончихин Амвросий Иванович

Мать: Елена Стефановна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ворончихин Кондрат Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
С 1843 по 1845

Сын: Ворончихин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1846 по 1851

Сын: Ворончихин Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ворончихина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Кинмем, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворончихин Косьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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