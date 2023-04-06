Овчинникова Aнжелла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова Aнжелла Петровна

Овчинникова Aнжелла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1966

Отец: Овчинников Петр Парфирович

Мать: Овчинникова Александра Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close