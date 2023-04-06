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Овчинникова Aнжелла Петровна
Овчинникова Aнжелла Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.1966
Пол
Женский
Отец
Овчинников Петр Парфирович
1941 г.р.
Мать
Овчинникова Александра Федоровна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1966
Отец:
Овчинников Петр Парфирович
Мать:
Овчинникова Александра Федоровна
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