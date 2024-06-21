Сафронова Татьяна Ивановна 17.01.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930

Отец: Сафронов Иван Лаврентьевич

Мать: Коновалова Прасковья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стенько Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
27.01.1956

Сын: Стенько Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Стенько Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.07.1961

Дочь: Стенько Нина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.10.1963

Дочь: Стенько Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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