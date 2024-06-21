Сафронова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1956
Сын: Стенько Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Стенько Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.07.1961
Дочь: Стенько Нина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.10.1963
Дочь: Стенько Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно