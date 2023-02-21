Черняева Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черняев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Владимир
Отец ребёнка: Черняев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев ?
Отец ребёнка: Черняев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Николай
Отец ребёнка: Черняев Дмитрий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно