Черняева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Владимир

Отец ребёнка: Черняев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев ?

Отец ребёнка: Черняев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Николай

Отец ребёнка: Черняев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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