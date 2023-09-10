Тирол Миар III Повелитель Севера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тирол Миар III Повелитель Севера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

135

Пол

Мужской

Отец

110 г.р.

Мать

115 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
135

Отец: Тирол Миар II Безбожный

Мать: Тирол Анна II Королева Севера

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