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Тирол Миар III Повелитель Севера
Тирол Миар III Повелитель Севера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
135
Пол
Мужской
Отец
Тирол Миар II Безбожный
110 г.р.
Мать
Тирол Анна II Королева Севера
115 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
135
Отец:
Тирол Миар II Безбожный
Мать:
Тирол Анна II Королева Севера
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