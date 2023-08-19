Перевозников Игнатий (Игнашка) Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеревозников Игнатий (Игнашка) Денисов

Перевозников Игнатий (Игнашка) Денисов

Место рождения

Оглоблино, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

Около 1699

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Перевозников Денис (Дениско) Григорьев

Мать: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Перевозников Федор (Федорко) Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Перевозников Ефрем (Ефремко) Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Перевозников Потап (Потанка) Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1699
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close