Перевозников Игнатий (Игнашка) Денисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиОколо 1699
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец: Перевозников Денис (Дениско) Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1644
Сын: Перевозников Федор (Федорко) Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Перевозников Ефрем (Ефремко) Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Перевозников Потап (Потанка) Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1699
Пустошь Шуткина, а Гребеншинское тож, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя