Гураль Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГураль Наталья Владимировна

Гураль Наталья Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гураль Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гураль Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гураль Арсений Николаевич

Отец ребёнка: Гураль Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саранцева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Гураль Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гураль Николай Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close