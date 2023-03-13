Гураль Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гураль Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гураль Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гураль Арсений Николаевич
Отец ребёнка: Гураль Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саранцева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Гураль Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно