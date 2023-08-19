Подшивалов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Таисья Алексеевна
Мать ребёнка: Подшивалова Параскева
Рождение ребёнка
1900
Сын: Подшивалов Феофил Алексеевич
Мать ребёнка: Подшивалова Параскева
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Подшивалова Параскева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Подшивалов Корнил Алексеевич
Мать ребёнка: Подшивалова Параскева
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Подшивалова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подшивалова Параскева
Смерть
После 1923