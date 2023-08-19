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Подшивалов Алексей Яковлевич

Место рождения

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Таисья Алексеевна

Мать ребёнка: Подшивалова Параскева

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Подшивалов Феофил Алексеевич

Мать ребёнка: Подшивалова Параскева

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Подшивалова Параскева

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Подшивалов Корнил Алексеевич

Мать ребёнка: Подшивалова Параскева

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Подшивалова Параскева

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивалова Параскева

Смерть
После 1923
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