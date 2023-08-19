Солодянкин Иван Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Солодянкин Александр Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Солодянкин Владимир Иванов
Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова
Рождение ребёнка
11.01.1796 ст.
Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова
Рождение ребёнка
11.07.1797 ст.
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Солодянкин Емельян Иванов
Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Солодянкин Михаил (мл) Иванов
Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1805