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Солодянкин Иван Александров

Место рождения

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Солодянкин Александр Максимов

Мать: не указана

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Солодянкин Владимир Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Солодянкин Павел Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1796 ст.

Сын: Солодянкин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1797 ст.

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Солодянкин Емельян Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Солодянкин Сергей Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Солодянкин Михаил (мл) Иванов

Мать ребёнка: Солодянкина Варвара Александрова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Варвара Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1805
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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