Гиниятуллин Хусаин Гиниятулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиниятуллин Хусаин Гиниятулович

Место рождения

Балыклы, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.02.1907 ст.

Дата смерти

09.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907 ст.

Отец: Гиниятулла

Мать: Бадрижамал

Балыклы, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Сын: Хусаинов Наиль Гиниатулович

Мать ребёнка: Гарифуллина Махинур Гарифуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарифуллина Махинур Гарифуловна

Смерть
09.04.1944
Стремутка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Похоронен в братской могиле
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