Гиниятуллин Хусаин Гиниятулович
Место рождения
Дата рождения14.02.1907 ст.
Дата смерти09.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907 ст.
Отец: Гиниятулла
Мать: Бадрижамал
Рождение ребёнка
1935
Сын: Хусаинов Наиль Гиниатулович
Мать ребёнка: Гарифуллина Махинур Гарифуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1944
Стремутка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Похоронен в братской могиле