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Федякова Александра Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Прокопий

Мать: не указана

Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23-23 февраля 1911г Евдокия Родители села Сокольского крестьянин Петр Прокопиев Федяков и законная его жена Мария Истигниева, оба православные Восприемники: сестра Петру девица Александра ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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