Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Андреевна

Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Литвинов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Литвинов Иван Степанович

Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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