Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Литвинов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Литвинов Степан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно