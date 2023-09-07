Аникеева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникеева Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ухов Василий Семёнович

Мать: Ухова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаркалова Людмила

Отец ребёнка: Аникеев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарева Галина

Отец ребёнка: Аникеев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аникеев Сергей

Отец ребёнка: Аникеев Виктор

Смерть
Неизвестно
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