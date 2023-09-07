Аникеева Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ухов Василий Семёнович
Мать: Ухова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаркалова Людмила
Отец ребёнка: Аникеев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарева Галина
Отец ребёнка: Аникеев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникеев Сергей
Отец ребёнка: Аникеев Виктор
Смерть
Неизвестно