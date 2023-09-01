Александр Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Хрисанф Львов

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1882 ст.

Жена: Евдокия Евгеньевна

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Жених: Нефедовской волости деревни Голенина крестьянина Хрисанфа Львова сын Александр Хрисанфов православного вероисповедания, первым браком, 22 года. Невеста: Нефедовского правления деревни Селище кр... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1882 ст.

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Евгеньевна

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
дер. Голенина кр. Александр Хрисанфов и законная жена его Евдокия Евгеньева, оба православные. Воспр.: той же дер. девица Надежда Мирова. Крещение: священник Павел Левитский с псаломщиком Яковом Одинц... Показать все
Смерть
Неизвестно
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