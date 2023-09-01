Александр Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Хрисанф Львов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1882 ст.
Жена: Евдокия Евгеньевна
Жених: Нефедовской волости деревни Голенина крестьянина Хрисанфа Львова сын Александр Хрисанфов православного вероисповедания, первым браком, 22 года. Невеста: Нефедовского правления деревни Селище кр... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1882 ст.
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Евгеньевна
дер. Голенина кр. Александр Хрисанфов и законная жена его Евдокия Евгеньева, оба православные. Воспр.: той же дер. девица Надежда Мирова. Крещение: священник Павел Левитский с псаломщиком Яковом Одинц... Показать все
Смерть
Неизвестно