Белохвостикова Параскева Зиновьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.
Дочь: Кормилицына Евдакия Карпова
Отец ребёнка: Кормилицын Карп Родионов
Поречье, Аксиньинская волость, Звенигородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/32ada53e-e621-4051-8353-a9e4e9cf8354/5 рождение
Смерть
Неизвестно