Белохвостикова Параскева Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белохвостикова Параскева Зиновьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белохвостиков Зиновий Константинов

Мать: Гуськова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.

Дочь: Кормилицына Евдакия Карпова

Отец ребёнка: Кормилицын Карп Родионов

Поречье, Аксиньинская волость, Звенигородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/32ada53e-e621-4051-8353-a9e4e9cf8354/5 рождение
Смерть
Неизвестно
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