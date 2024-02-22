Александрова Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Александров Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Александров Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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