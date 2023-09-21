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Пашинский Максим Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Пашинский Максим Иванович

Мать: Пашинская Матрона Дмитриевна

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марья Максимовна

Мать ребёнка: Пашинская Мария Арефьевна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Пашинская Мария Арефьевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Пашинский Григорий Максимов

Мать ребёнка: Пашинская Мария Арефьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашинская Мария Арефьевна

Смерть
Неизвестно
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