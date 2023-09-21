Пашинский Максим Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марья Максимовна
Мать ребёнка: Пашинская Мария Арефьевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Пашинская Мария Арефьевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Пашинский Григорий Максимов
Мать ребёнка: Пашинская Мария Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно