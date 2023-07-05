Больман Николай Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1856
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1856
Рождение ребёнка
24.08.1890
Сын: Больман Андриян Николаевич
Мать ребёнка: Больман Юлиана Эмериховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Больман Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Больман Юлиана Эмериховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Больман Юлиана Эмериховна
Работа или профессия
Неизвестно