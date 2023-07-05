Больман Николай Андриянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольман Николай Андриянович

Больман Николай Андриянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1856

Отец: Больман Андриан (Адриан) Казимирович

Мать: Больман Лариса Акимовна

Рождение ребёнка
24.08.1890

Сын: Больман Андриян Николаевич

Мать ребёнка: Больман Юлиана Эмериховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Больман Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Больман Юлиана Эмериховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Больман Юлиана Эмериховна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close