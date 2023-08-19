Баязитов Мухаммат-Сафа Гатауллович
Место рождения
Дата рождения03.05.1877
Дата смерти26.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877 по 1937
Смерть
26.12.1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)