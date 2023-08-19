Баязитов Мухаммат-Сафа Гатауллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баязитов Мухаммат-Сафа Гатауллович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.05.1877

Дата смерти

26.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1877 по 1937
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
26.12.1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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