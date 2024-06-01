Голутвина Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Голотвин Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Голутвин Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Голутвин Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1843
Сын: Голотвин Александр Григорьев
Отец ребёнка: Голутвин Григорий Никитин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Голотвина) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Голутвин Григорий Никитин
Смерть
Неизвестно