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Голутвина Прасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голутвин Григорий Никитин

Рождение ребёнка
1839

Сын: Голотвин Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Голутвин Григорий Никитин

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Голутвин Григорий Никитин

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Голотвин Александр Григорьев

Отец ребёнка: Голутвин Григорий Никитин

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Голотвина) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Голутвин Григорий Никитин

Никольское, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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