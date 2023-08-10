Гомонова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомонова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гомонов Степан

Рождение ребёнка
Около 28.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гомонов Степан

Смерть
Неизвестно
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