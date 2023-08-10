Гомонова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гомонов Степан
Рождение ребёнка
Около 28.01.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гомонов Степан
Смерть
Неизвестно