Романчук (Караман) Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1981
Дочь: Романчук Эльвира Петровна
Отец ребёнка: Романчук Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1983
Дочь: Исумбели Инга Петровна
Отец ребёнка: Романчук Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1987
Дочь: Романчук Ираида Петровна
Отец ребёнка: Романчук Петр Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1991
Отец ребёнка: Романчук Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно