Романчук (Караман) Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романчук (Караман) Ирина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1981

Дочь: Романчук Эльвира Петровна

Отец ребёнка: Романчук Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1983

Дочь: Исумбели Инга Петровна

Отец ребёнка: Романчук Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1987

Дочь: Романчук Ираида Петровна

Отец ребёнка: Романчук Петр Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1991

Сын: Романчук Петр Петрович

Отец ребёнка: Романчук Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романчук Петр Иванович

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