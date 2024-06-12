Кобяк Георгий Игнатьевич 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобяк Георгий Игнатьевич

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

1864

Дата смерти

18.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кобяк Игнатий

Мать: не указана

Минск, Минск
Бракосочетание
1892

Жена: Кобяк (Ильинская) Вера Константиновна

Рождение ребёнка
25.04.1897

Сын: Кобяк Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Кобяк (Ильинская) Вера Константиновна

Рождение ребёнка
18.02.1899

Дочь: Стогова (Кобяк) Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Кобяк (Ильинская) Вера Константиновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Крещение 29.04.1899 в Рождество-Богородицкой церкви. г.Пермь
Рождение ребёнка
09.07.1901

Сын: Кобяк Георгий (Юрий) Георгиевич

Мать ребёнка: Кобяк (Ильинская) Вера Константиновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Крещение 06.09.1901, в Рождество-Богородицкой церкви.
Смерть
18.07.1918
Пермь, Пермский, Пермский край
Похоронен на Архиерейском кладбище, г.Пермь (зоопарк)

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