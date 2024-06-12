Кобяк Георгий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти18.07.1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Кобяк Игнатий
Мать: не указана
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
25.04.1897
Сын: Кобяк Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Кобяк (Ильинская) Вера Константиновна
Рождение ребёнка
18.02.1899
Дочь: Стогова (Кобяк) Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Кобяк (Ильинская) Вера Константиновна
Крещение 29.04.1899 в Рождество-Богородицкой церкви. г.Пермь
Рождение ребёнка
09.07.1901
Сын: Кобяк Георгий (Юрий) Георгиевич
Мать ребёнка: Кобяк (Ильинская) Вера Константиновна
Крещение 06.09.1901, в Рождество-Богородицкой церкви.
Смерть
18.07.1918
Похоронен на Архиерейском кладбище, г.Пермь (зоопарк)