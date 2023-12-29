Дубский Владимир Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубский Владимир Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1926

Дата смерти

?.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубская (Калиш) Лидия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1951

Сын: Дубский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Дубская (Калиш) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Дубский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Дубская (Калиш) Лидия Васильевна

Смерть
?.07.1959

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