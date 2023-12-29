Дубский Владимир Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1926
Дата смерти?.07.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1951
Сын: Дубский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Дубская (Калиш) Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Дубский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Дубская (Калиш) Лидия Васильевна
Смерть
?.07.1959