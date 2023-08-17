Насима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Габдракипов Самигулла

Мать: Хусния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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