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Филоненко Юрий Валерьевич
Филоненко Юрий Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.1984
Пол
Мужской
Отец
Филоненко Валерий Юрьевич
1962 г.р.
Мать
Филоненко Наталия Александровна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1984
Отец:
Филоненко Валерий Юрьевич
Мать:
Филоненко Наталия Александровна
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