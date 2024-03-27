Залилова Гильмиямал Мухамадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилова Гильмиямал Мухамадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Сын: Залилов (габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1907

Сын: Залилов Мазит Галяувич

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залилов (габдулзалилов) Сахаутдин Галяувич (Галяутдинович)

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)

Смерть
Неизвестно
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