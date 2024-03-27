Залилова Гильмиямал Мухамадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение ребёнка
1885
Дочь: Хусаинова Сабриямал Галяувна (Галяутдиновна)
Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)
Рождение ребёнка
1897
Сын: Залилов (габдулзалилов) Габдрахман Галяувич (Галяутдинович)
Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)
Рождение ребёнка
15.09.1907
Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залилов (габдулзалилов) Сахаутдин Галяувич (Галяутдинович)
Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Галяу (Галяув) Багаветдинович (Багаувич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно