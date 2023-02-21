Бунакова (Бунакова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Бунаков Алексей
Отец ребёнка: Бунаков Ларион
Рождение ребёнка
1810
Сын: Бунаков Трофим
Отец ребёнка: Бунаков Ларион
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно