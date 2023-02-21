Бунакова (Бунакова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Бунакова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Бунаков Алексей

Отец ребёнка: Бунаков Ларион

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бунаков Трофим

Отец ребёнка: Бунаков Ларион

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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