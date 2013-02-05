Жамалетдинова Фавзия (Аника) Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жамалетдинова Фавзия (Аника) Хайрулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1931

Дата смерти

05.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1931

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.10.1948

Сын: Жомалдинов Хайдар (Николай) Хасанович

Отец ребёнка: Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович

Рождение ребёнка
12.07.1950

Сын: Жамалдинов Халит (Толя) Хасанович

Отец ребёнка: Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович

Рождение ребёнка
23.05.1958

Сын: Жамалетдинов Хамит (Юра) Хасанович

Отец ребёнка: Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович

Смерть
05.02.2013
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