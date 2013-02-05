Жамалетдинова Фавзия (Аника) Хайрулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1931
Дата смерти05.02.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1931
Мать: ?
Рождение ребёнка
30.10.1948
Сын: Жомалдинов Хайдар (Николай) Хасанович
Отец ребёнка: Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович
Рождение ребёнка
12.07.1950
Сын: Жамалдинов Халит (Толя) Хасанович
Отец ребёнка: Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович
Рождение ребёнка
23.05.1958
Сын: Жамалетдинов Хамит (Юра) Хасанович
Отец ребёнка: Жомалдинов Хасан (Бабай) Айсинович
Смерть
05.02.2013