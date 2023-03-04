Орлова Ульяна Лукиянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Степанида Никулина
Отец ребёнка: Орлов Викул Артемьевич
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Попыванова Евдокия Никулина
Отец ребёнка: Орлов Викул Артемьевич
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Орлов Викул Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710