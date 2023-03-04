Орлова Ульяна Лукиянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Ульяна Лукиянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Степанида Никулина

Отец ребёнка: Орлов Викул Артемьевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Попыванова Евдокия Никулина

Отец ребёнка: Орлов Викул Артемьевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1717

Сын: Орлов Перфил Викулович

Отец ребёнка: Орлов Викул Артемьевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Викул Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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