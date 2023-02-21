Родионов Тимофей Кириллович
Место рожденияХутор Холодный, константиновский район, Ростовская область
Дата рождения1902
Дата смерти30.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Хутор Холодный, константиновский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.11.1933
Дочь: Бондарева Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Родионова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Анна Сергеевна
Смерть
30.05.1985