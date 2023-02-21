Родионов Тимофей Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Тимофей Кириллович

Родионов Тимофей Кириллович

avatar

Место рождения

Хутор Холодный, константиновский район, Ростовская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

30.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Хутор Холодный, константиновский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.11.1933

Дочь: Бондарева Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Родионова Анна Сергеевна

Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Анна Сергеевна

Смерть
30.05.1985
Гудермес, Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close