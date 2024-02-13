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Широкова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Григорий малой Терентьев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Широков Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий малой Терентьев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Широкова Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Широков Григорий малой Терентьев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Широков Аким Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий малой Терентьев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Широков Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий малой Терентьев

Смерть
Неизвестно

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