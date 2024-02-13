Широкова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Широков Зиновий Григорьевич
Отец ребёнка: Широков Григорий малой Терентьев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Широкова Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Широков Григорий малой Терентьев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Широков Григорий малой Терентьев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Широков Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Широков Григорий малой Терентьев
Смерть
Неизвестно