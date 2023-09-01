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Нестеров Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1986

Отец: Нестеров Иван Александрович

Мать: Нестерова Галина Васильевна

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