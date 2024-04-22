Головкина (Струнникова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Струнникова) Ольга Ивановна

Место рождения

Балахонки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

27.06.1910

Дата смерти

04.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910

Отец: Струнников Иван Герасимович

Мать: Струнникова Е(в)фросинья Филипповна

Балахонки, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.08.1938

Сын: Лобанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лобанов Александр Васильевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.08.1940

Сын: Лобанов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Лобанов Александр Васильевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.07.1944

Сын: Головкин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Головкин Василий Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
08.09.1944

Муж: Головкин Василий Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
04.03.1984
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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