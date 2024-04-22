Головкина (Струнникова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.06.1910
Дата смерти04.03.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1910
Рождение ребёнка
22.08.1938
Сын: Лобанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лобанов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
17.08.1940
Сын: Лобанов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Лобанов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1944
Сын: Головкин Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Головкин Василий Иванович
Бракосочетание
08.09.1944
Смерть
04.03.1984
Владимир, город Владимир, Владимирская область