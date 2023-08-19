Клюев Сергей Демьянович
Место рождения
Дата рождения23.09.1792 ст.
Дата смерти1833
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1792 ст.
Отец: Клюев Демьян Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1814 ст.
Работа или профессия
1814
крестьянин у помещика Кирилла Левшина
Упоминание
?.03.1816 ст.
упоминается в ревизии 1816 года, возраст 22 года
Смерть
1833
запись в ревизии 1834 года