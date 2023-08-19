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Клюев Сергей Демьянович

Место рождения

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

23.09.1792 ст.

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1792 ст.

Отец: Клюев Демьян Борисович

Мать: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
14.10.1814 ст.

Жена: Клюева Агафья Григорьевна

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
1814
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
крестьянин у помещика Кирилла Левшина
Упоминание
?.03.1816 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
упоминается в ревизии 1816 года, возраст 22 года
Смерть
1833
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
запись в ревизии 1834 года
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