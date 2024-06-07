Кощеева (Чуракова) Евдокия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мерзляки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионович
Смерть
Неизвестно