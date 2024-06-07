Кощеева (Чуракова) Евдокия Трифоновна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеева (Чуракова) Евдокия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Иван Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Мерзляки, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кощеев Дементий Иванович

Отец ребёнка: Кощеев Иван Ларионович

Смерть
Неизвестно

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