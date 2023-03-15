Ртищев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ртищев Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ртищев Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ртищев Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно