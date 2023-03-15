Ртищев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ртищев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ртищев Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ртищев Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ртищев Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ртищев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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