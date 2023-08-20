Ишалимов Амир Амин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишалимов Амир Амин улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ишалимов Амин

Мать: Гулзуяр

Смерть
Неизвестно
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