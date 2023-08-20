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Ишалимов Амир Амин улы
Ишалимов Амир Амин улы
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ишалимов Амин
1751 г.р.
Мать
Гулзуяр
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Ишалимов Амин
Мать:
Гулзуяр
Смерть
Неизвестно
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