Егор Карпов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Карп Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Михаил Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Татьяна Егорова
Мать ребёнка: Федора Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Алексей Егоров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Герасимова
Упоминание
Неизвестно
1744 – 21 год, после ревизии 1723 года рожден
Смерть
Неизвестно