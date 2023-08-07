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Егор Карпов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1671 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1753 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Карп Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Михаил Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Татьяна Егорова

Мать ребёнка: Федора Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Алексей Егоров

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Герасимова

Упоминание
Неизвестно
1744 – 21 год, после ревизии 1723 года рожден
Смерть
Неизвестно
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