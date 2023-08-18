Чувашева Параскева Авксентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Параскева Авксентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Феодора Иванова

Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Иван Романов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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