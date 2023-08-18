Чувашева Параскева Авксентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Феодора Иванова
Отец ребёнка: Чувашев Иван Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Иван Романов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829